Общество

Названо популярное у россиян зимнее развлечение на отдыхе

Эксперты рассказали, чем занимались россияне в каникулы, какие виды отдыха предпочитали, сообщает «Яндекс. Путешествия». Специалисты компании провели исследование среди 1200 пользователей и выяснили, что 86% отдыхали внутри страны.

Активный зимний отдых привлекает 16% респондентов: они катались на коньках, лыжах, сноуборде. Пассивный — интересовал 35% опрошенных, которые гуляли по городу, посещали музеи и рестораны. Почти половина — 49% — сочетали оба вида времяпровождения.

Наибольшее впечатление на путешественников произвели природные достопримечательности, об этом рассказали 57% опрошенных. Можно было выбирать несколько вариантов ответа. Посещали экскурсии и самостоятельно изучали исторические города 53% туристов. Треть респондентов сообщили, что осмотрели ледяные пещеры и гроты, а экологические экскурсии привлекали 16% отдыхающих, пишет РИА Новости.

Также 30% туристов рассказали, что планируют поездки в другие города этой зимой. Еще 32% мечтают об этом, но не уверены, что получится, а остальные признались, что не смогут отправиться в путешествие в холодный период года.