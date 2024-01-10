Общество

Детское меню в ресторанах просят сделать дешевле взрослого

Цены на блюда из детского меню должны быть ниже, чем из основного, например на 20 процентов, уверен член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. Кроме того, депутат напомнил, что рестораны не имеют права отказать взрослым посетителям в блюдах из детского меню.

По данным ВЦИОМ, кафе и рестораны хоть иногда посещают 57 процентов россиян. В праздники такой досуг особо популярен. Например, в прошлые новогодние каникулы в рестораны и клубы отправились 10 процентов россиян. Для сравнения — пятью годами раньше такое времяпрепровождение выбрали только 5 процентов опрошенных. Многие идут в кафе с детьми. Есть места, где для маленьких посетителей приглашают аниматоров и делают специальное привлекательные меню, например, с блюдами в виде машинок и корабликов. Но цены на них не всегда оправданы, считают в Госдуме.

Во многих ресторанах и кафе цены на блюда в детском и взрослом меню одинаковы, отметил Чаплин. «Хотя в детском меню и порции меньше, и продукты, из которых приготовлена еда, чаще постные и поэтому более дешевые. В них меньше даже соли и приправ. Получается, что бизнес наживается на детях», — приводит слова Чаплина «Парламентская газета».

Этот вопрос надо отрегулировать, считает депутат. По его словам, это позволило бы дополнительно поддержать семьи с детьми, сделав досуг доступнее. «Например, можно установить, что цены на детское меню должны быть ниже на 20 процентов по сравнению с позициями из основного меню, особенно в семейных кафе, где работают в том числе аниматоры. Семьям должно быть комфортно», — отметил парламентарий. Депутат планирует обсудить этот вопрос с заинтересованными ведомствами.

Мнения экспертов по этому поводу разделились. Такие правила противоречили бы закону о торговле, по которому предприятие имеет право самостоятельно устанавливать цены на свои товары, сказал председатель Союза потребителей Петр Шелищ. Государство регулирует цены лишь на ограниченный список товаров. Так что никто не может диктовать владельцу кафе или ресторана — юрлицу или ИП, — почем продавать блюда. Но они и не заинтересованы делать цены выше, чем готов заплатить посетитель, отметил Шелищ. По его словам, искусство предпринимательства состоит как раз в том, чтобы найти золотую середину — не завысить стоимость товаров, чтобы не остаться без клиентов, и не продешевить, чтобы не потерять прибыль.

Тем не менее государство может косвенно или напрямую стимулировать бизнес к более лояльному ценообразованию в интересах социально незащищенных групп населения, сказал юрист, ответственный секретарь Совета при председателе Совета Федерации по взаимодействию с институтами гражданского общества Илья Русяев. С одной стороны, Конституция гарантирует свободу экономической деятельности, и рестораны действительно имеют право самостоятельно устанавливать цены на свои услуги, а с другой — Конституция закрепляет особую заботу о семье, материнстве, отцовстве и детстве. «Государство вправе принимать меры по поддержке семей с детьми, в том числе в сфере их досуга и отдыха. Исходя из этого, инициатива о снижении цен на детское меню может рассматриваться как мера социальной поддержки семей с детьми», — сказал он.

По его мнению, такое правило не нарушит права предпринимателей и принципы рыночной экономики, так как рестораны будут по-прежнему вправе самостоятельно устанавливать цены, изменится только соотношение стоимости. Он напомнил, что аналогичный опыт был в советское время — товары и услуги для детей были дешевле. Сейчас, считает он, такую практику можно применить с учетом рыночных реалий.

С детским меню есть и другая загвоздка. Так, его могут попросить взрослые, которые следят за своим питанием, так как блюда из детского меню чаще диетические. Но бывает, что работники ресторанов и кафе отказываются приносить взрослым блюда из детского меню, сказал Никита Чаплин. «И это нарушение закона. Посетитель может привлечь такое заведение к ответственности, сославшись на статью 14.8 Кодекса об административных нарушениях, где закреплено наказание за отказ в предоставлении потребителю услуг по причине, связанной с возрастом», — отметил депутат.

Организацию могут оштрафовать на 300-500 тысяч рублей, ее руководителя — 30-50 тысяч рублей. Есть только некоторые исключения из этого правила, например, когда речь идет о продаже алкоголя несовершеннолетним.

Когда предприятие составляет меню, оно делает публичную оферту неограниченному кругу лиц, пояснил Петр Шелищ. «Меню — как полка магазина. Если там лежит детская игрушка, ее не могут отказаться продавать взрослому человеку», — сказал он. По идее, в ресторане или кафе не могут даже сказать, что какое-то блюдо закончилось. Если отдельных ингредиентов не хватает, сотрудники обязаны внести изменения в меню или предупредить об отсутствии блюд до того, как человек начнет изучать предложения. «Потребителю не должны предлагать выбор, который он не может сделать», — сказал Шелищ.

Но даже угроза обратиться в Роспотребнадзор не всегда позволяет воздействовать на сотрудников ресторана, сказал руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. «Нередко взрослый посетитель может заказать что-либо из детского меню только после выяснения отношений с администрацией. Владельцы заведений обосновывают отказ тем, что они заранее рассчитывают количество детских порций и боятся, что кому-то из маленьких гостей их может не хватить. Но это противоречит закону», — подтвердил он.

По его мнению, дополнительно уточнять в законодательстве столь частный вопрос не нужно, хотя можно было бы указать запрет подобных ограничений в правилах оказания услуг общественного питания. «Правила должны находиться в уголке потребителя в каждом предприятии общественного питания. Тогда при возникновении спора достаточно будет просто указать пальцем на соответствующий стенд», — сказал юрист.