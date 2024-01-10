Общество

Законопроекты о запрете треш-стримов Госдума рассмотрит в приоритетном порядке — Володин

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о приоритетности законопроектов о запрете треш-стримов - трансляций в Интернете противоправных деяний с демонстрацией жестокости.

«Законопроекты о запрете треш-стримов рассмотрим в весеннюю сессию в приоритетном порядке. Эти меры отобьют желание у всех, кто хочет заработать и прославиться в Интернете за счёт издевательств над другими», - написал Володин в четверг в своем Telegram-канале.

Он отметил, что «в последние дни поступает особенно много обращений с просьбами найти решение, которое позволит эффективно бороться с таким явлением, как треш-стримы» - это трансляции в Интернете, в ходе которых совершаются противоправные деяния с демонстрацией жестокости, садизма, издевательств над людьми и животными, как правило с целью заработка денежных средств и увеличения своей аудитории, пишет «Интерфакс».

Володин сообщил, что в Госдуме обсуждается ряд законодательных инициатив для решения этой проблемы: предлагается отнести треш-стримы к информации, запрещённой к распространению; социальные сети обязаны будут мониторить такой контент и удалять его; организаторов и участников треш-стримов будут штрафовать на сумму до 700 тысяч рублей с изъятием оборудования для ведения трансляций; факт ведения таких трансляций станет отягчающим обстоятельством, а также квалифицирующим признаком по десяти статьям Уголовного кодекса (среди которых убийство, умышленное причинение вреда здоровью, побои, истязание, похищение человека, использование рабского труда).