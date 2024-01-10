Общество

Названы три самые востребованные в России профессии за 2023 год

Российские работодатели в 2023 году чаще всего искали менеджеров по продажам, кассиров и водителей. Соответствующее исследование провел сервис по поиску работы hh.ru.

На менеджеров по продажам пришлось 750 тысяч вакансий. Это составляет 7,5% всех предложений о работе в стране. За год их количество выросло в полтора раза, а средняя предлагаемая зарплата поднялась до 71,8 тысячи рублей (рост составил 8,8 тысячи), пишет Lenta.ru.

Продавцы в розничных точках и кассиры стали вторыми по популярности, с результатом 675 тысяч предложений о работе. За год рост составил 42%, а предлагаемая зарплата достигла 40,7 тысячи рублей.

На третьем месте оказались водители. Они требовались в полтора раза чаще, чем в 2022 году - 430 тысяч вакансий при росте зарплат на 19 тысяч рублей, до 88,8 тысячи.

Кроме этого, в первую десятку самых востребованных специальностей вошли бухгалтеры (2,7% от рынка), повара (2,2%), операторы колл-центров (2,1%), упаковщики-комплектовщики (2%), врачи (1,9%), кладовщики (1,8%) и инженеры-конструкторы (1,7%).

Как сообщает объединение профсоюзов России СОЦПРОФ, больше всего рост предлагаемых зарплат за год из числа востребованных специальностей составил у курьеров (+25,4 тысячи, до 96 тысяч рублей). Наименьший рост - у поваров, пекарей и кондитеров (49,4 тысячи), а также операторов колл-центра (39,2 тысячи рублей).