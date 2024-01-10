Общество

Начался сбор предложений по благоустройству городской среды в Новосокольниках

Открыта форма сбора предложений по территориям, подлежащим благоустройству в 2025 году в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщил глава Новосокольнического района Виталий Соловьев в своем Telegram-канале.

Приём предложений проходит до 31 января.

«Территории, которые выберут, включат в голосование по отбору общественных территорий для благоустройства в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в 2025 году», - отметил глава Новосокольнического района.

Голосование пройдёт уже этой весной.