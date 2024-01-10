Общество

Почти 200 пропавших человек искал псковский отряд «ЛизаАлерт» в 2023 году

194 заявки на поиск пропавших людей обработал добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» в Псковской области в 2023 году. 147 пропавших удалось найти живыми. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отряде.

Источник: «ЛизаАлерт»

В 2023 году Псковская область продолжала оставаться одним из самых активных регионов в деятельности ДПСО «ЛизаАлерт». Из 194 поступивших заявок на поиск пропавших людей большая часть, а именно 112 заявок, были городскими поисками, 82 – в природной среде.

За год, согласно записанным трекам, поисковые группы преодолели на поисках более двух тысяч километров.

Группа «коротких прозвонов» отработала 56 заявок, благодаря чему было найдено четыре человека. Таким образом, пропавших нашли без выезда на место проведения поиска, только при помощи телефона.

В 2023 активно работало «новичковое направление», за год отряд «ЛизаАлерт» провел 13 обучающих мероприятий. Это были вводные лекции, практические обучения, которые помогли отряду привлечь новых участников и расширить свои возможности.

«В целом 2023 год был насыщенным и продуктивным для ДПСО "ЛизаАлерт" Псковской области. Мы продолжаем работать над улучшением нашей эффективности и надеемся на дальнейшее сотрудничество со всеми, кто разделяет наши ценности и стремится помогать людям», - заключили поисковики.