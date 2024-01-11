Общество

До -15 градусов прогнозируют в Псковской области 12 января

Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 12 января. Как сообщили в Псковском гидрометцентре, местами пройдет небольшой снег, на дорогах образуется гололедица.

Прогнозируется ветер северных направлений со скоростью от 5 до 10 метров в секунду, днем с переходом к южным направлениям со скоростью от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью будет находиться в диапазоне от -10 до -15 градусов, днем столбик термометра покажет от -5 до -10 градусов.

Атмосферное давление будет низким.

Ранее сообщалось, что Старый Новый год псковичи встретят при зимней погоде.