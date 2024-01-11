Общество

Россияне стали больше верить в честность окружающих — ВЦИОМ

В то, что доверять можно большинству людей, верит каждый четвертый россиянин (25%, 2018 году — 23%), а большинство — семь из десяти — склонны соблюдать осторожность во взаимоотношениях с другими (71%, 2018 году — 74%). За пять лет показатели практически не изменились, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Основным дифференцирующим фактором доверия является материальное благосостояние: люди с высоким уровнем дохода доверяют другим в два раза чаще граждан с плохим материальным положением (33% vs 17%).

Среди возрастных групп наиболее осторожной во взаимодействии с другим стала молодежь до 25 лет (81% vs 71% среди всех россиян).

И хотя большинство сограждан стараются быть осторожными в общении с другими, почти половина верит в честность людей. Другие люди не стали бы их обманывать, если бы им представилась такая возможность, — сегодня так думают 48% (+7 п. п. к 2018 году). По мнению каждого третьего, в такой ситуации точно стоит ждать обмана от других (31%, − 11 п. п. к 2018 году). С 2018 года россияне стали больше верить в честность окружающих.

Чаще «готовы к обману» со стороны окружающих мужчины (33% vs 28% женщин), 25-34-летние (39%), граждане, с образованием ниже высшего или неполным высшим (36-39%), с плохим материальным положением (42%), жители села (37%).

Чаще верят в честность других женщины (52% vs 43% мужчин), молодежь до 25 лет (54%), россияне с высшим и незаконченным высшим образованием (59%), с хорошим материальным положением (63%) и столичные жители (54%).