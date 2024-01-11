Общество

Андрей Турчак исполнил желание юной псковички о фотоаппарате

Первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак исполнил желание юной псковички о фотоаппарате, шар с ее мечтой он снял с «Елки желаний». Подарок Александре вручил помощник сенатора от Псковской области Андрея Турчака Валерий Филимонов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Фото здесь и далее: пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия»

О «Елке желаний» Александра узнала из социальных сетей и написала письмо с просьбой о фотоаппарате с функцией моментальной печати. Желание Саши иметь такую уникальную технику связано с тем, что девушка является активной участницей различных волонтерских движений, студенческих отрядов, часто ездит на различные форумы и не раз задумывалась над тем, что нужно запечатлеть важные моменты и сохранить эмоции.

«Фотографии сейчас большинство людей делают на смартфоны, и они остаются в памяти гаджетов. Для меня важно, чтобы можно было быстро распечатать фотографию и сохранить ее в альбоме или подарить друзьям и вожатым», – сказала Александра.

Девушка была настолько счастлива получить подарок, что попросила передать Андрею Турчаку не только слова огромной благодарности, но и искренние объятия.