Общество

Каким был 2023 год: топ-5 самых читаемых материалов «МК в Пскове»

2023 год оказался непростым во всех отношениях: в течение 12 месяцев какие только события не происходили в России и в Псковской области в частности. «МК в Пскове» старался освещать все самое интересное и значимое в жизни горожан. За уходящий год журналисты сетевого издания написали тысячи новостей и десятки статей на самые разнообразные темы.

Что больше всего интересовало жителей области, и какие материалы стали самыми востребованными? «МК в Пскове» составил топ-5 статей, которые набрали максимальное количество просмотров. Подробности здесь>>>