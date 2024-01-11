Общество

Псковская область на выставке «Россия» присоединилась к акции поддержки белгородцев

«Белгород, наши сердца — с вами!» - такая надпись зажглась на главном баннере регионального стенда в знак солидарности к Белгородской области, которая подвергается ежедневным обстрелам. Как раз сегодня на выставке «Россия» проходит День Белгородской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Практически все регионы разместили на своих площадках слова поддержки приграничному субъекту РФ, символы любви и единения. Во всех павильонах выставки волонтеры раздают цветы посетителям, многие из которых несут их на стенд Белгородчины. На специальных открытках в форме сердца люди пишут слова поддержки и восхищения стойкостью и духом жителей Белгородской области.

Международная выставка-форум «Россия» организована по решению президента РФ Владимира Путина. Грандиозное событие, развернувшееся на площадях Выставки достижений народного хозяйства в Москве, представляет все 89 регионов страны, а также федеральные Министерства и крупные корпорации. День Псковской области в Москве на ВДНХ прошел 20 декабря. Масштабное мероприятие объединило в себе множество форматов. Губернатор Михаил Ведерников рассказал о наиболее ярких достижениях Псковской области за последние годы. Выставка продолжит работу до 12 апреля.