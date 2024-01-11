Общество

В России могут появиться категории пассажиров, которым нельзя отказать в перелете

Если человек купил билет на самолет или поезд, забронировал номер в отеле, но не получил услугу из-за отсутствия мест на борту или в гостинице, то ему должны выплатить компенсацию. Если от овербукинга пострадали туристы, то их потери должна компенсировать страховка. Такие законопроекты прорабатывают в Госдуме. Эксперты рассказали, как путешественникам защитить свои права, пока нововведения не начали действовать.

После прокурорской проверки исполнения законов о защите прав потребителей авиауслуг суд оштрафовал авиакомпанию «Сибирь» на 30 тысяч рублей за повторный овербукинг — отказ в перевозке пассажиров с билетами, сообщила 11 января Западно-Сибирская транспортная прокуратура. В надзорном органе выяснили, что в июле 2023 года авиакомпания незаконно отказала в перевозке семи пассажирам, которые приобрели билеты на рейсы из Москвы в Читу и Улан-Удэ, — им не хватило мест в самолете.

Овербукингом, или перебронированием, перевозчики и отельеры страхуют себя от непредвиденных потерь, если пассажир или постоялец не явится. Еще одна возможная ситуация — авиакомпания по каким-либо причинам меняет самолет на менее вместительный. Продавая больше билетов, предприниматели добиваются максимальной загрузки.

В России официального понятия и описания овербукинга нет, поэтому людям бывает сложно защитить свои права, если они столкнулись с отказом в предоставлении услуги. Считается, что чаще всего жертвами перебронирования становятся те, кто покупает самые дешевые билеты, последними проходят регистрацию на рейс или позже всех приходят на посадку.

Проблему овербукинга уже пытались решить парламентарии. Несколько лет назад даже вносили законопроект, запрещающий продавать больше билетов, чем есть в наличии мест. Но пока решения не нашли. Авиаперевозчики владеют статистикой неявок пассажиров на те или иные рейсы, и это количество мест попадает в продажу, чтобы самолет не летел с пустыми креслами, рассказал «Парламентской газете» глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев. Там, где перелет является одной из составляющих туристического продукта, ответственность лежит на туроператоре, сформировавшем этот продукт, объяснил он. «Предполагалось, что введение единой системы электронных путевок частично решит эту проблему, так как туроператоры видят имеющиеся брони отелей и перелетов и не смогут бронировать эти места повторно», — отметил Тарбаев.

С 1 апреля 2024 вступят в силу изменения в Воздушный кодекс, предусматривающие увеличение штрафов за задержку вылета авиарейса, просрочку доставки самого пассажира, багажа или груза в пункт назначения, напомнил глава думского комитета. «Кроме того, я считаю возможным рассмотреть дополнительные варианты закрепления законодательных механизмов, которые будут лучше защищать интересы наших граждан», — добавил Сангаджи Тарбаев.

Зампред этого же комитета Наталья Костенко сообщила, что компенсации за овербукинг можно заложить и в страховку туриста. Законопроект о страховании туров по России уже находится на рассмотрении Госдумы — документ внесен и готовится к рассмотрению в первом чтении. «Будем обсуждать это с Минэкономразвития, поскольку проблема стоит достаточно остро», — сказала Костенко.

Легализовать перебронирование призвали в Российском союзе туриндустрии и Общероссийском объединении пассажиров. Во всех странах мира овербукинг разрешен, четко сформулированы и описаны права и обязанности авиакомпаний. И самое главное — есть компенсационный механизм для пассажира в случае перепродажи на рейсе, отметил вице-президент РСТ Дмитрий Горин: «Мировой опыт показывает, что если законодательно утвердить правила овербукинга, то они будут понятны всем. Например, в других странах пассажир получает от 400 до 800 евро компенсации, ему предоставляется гостиница. Как правило, это добровольное согласие пассажиров, когда авиакомпания обращается с предложением к пассажирам поменять рейс с доплатой».

Легализацию перебронирования поддерживают и перевозчики, заверил председатель объединения пассажиров Илья Зотов. Сейчас пассажиры могут защитить свои права только через суд, и не всегда такие дела они выигрывают. «Считаем необходимым закрепить в правилах овербукинга список категорий, которым нельзя отказывать в перевозке, это могут быть семьи с детьми, инвалиды и другие», — сказал Зотов.

Если место в самолете или гостиничный номер стали яблоком раздора, то решение пассажиру или гостю отеля поможет принять прокуратура и суд, рассказали в Ассоциации юристов России. Прокурор по жалобе пострадавшего проведет проверку, и если факт подтвердится, то перевозчика или отельера привлекут к ответственности по статье за оказание услуг ненадлежащего качества. За это предусмотрен штраф до 30 тысяч рублей.

Получить компенсацию за испорченный отдых поможет суд, объяснила член ассоциации Ассия Дмитриева. Заявление нужно писать, ссылаясь на положения закона о защите прав потребителей, причем указать в требованиях не только полную компенсацию понесенных затрат, но и штраф в размере 50 процентов от суммы требования.

«В моей практике много подобных дел были урегулированы в досудебном порядке, путем устных переговоров или направления письменной претензии, — рассказала юрист. — Компании, как правило, признают свою вину и предлагают либо возместить убытки клиента, либо альтернативное решение проблемы, например билет на другой рейс».

Часто овербукинг бывает связан не с желанием предпринимателей заработать побольше, а с техническими издержками. Однако это не освобождает их от ответственности, добавила Дмитриева.