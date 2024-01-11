Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Два хита псковской кухни
Хобби для мужчин. ЛОНГРИД
Ресторан «Гельдт» набор сотрудников
«Зенча-Псков» кто там?
Господин Рейтингомер
«обратный отсчет» с губернатором
новое поколение сето
влиятельная сотня
«Академия Слуха» подарки
коронные фразы
2023 полититоги
Псков кофейни и пекарни
«Истфакт» Сокровища Острова
как пользоваться газом
выходные в 2024 году
 
 
 
ещё Общество 11.01.2024 16:522 Пешеходный мост через реку Пскову построит компания «Балтийский берег» 12.01.2024 08:111 Когда подешевеют куриные яйца, рассказали в Минсельхозе 12.01.2024 07:560 Объем незаконной рубки лесов в России в 2023 году снизился на 16% 12.01.2024 07:350 Названы льготы, которые можно потерять из-за невнимательности 12.01.2024 07:190 Смертельно опасные последствия гастрита перечислил врач 12.01.2024 07:000 В России могут появиться категории пассажиров, которым нельзя отказать в перелете
 
 
 
Самое популярное 06.01.2024 10:110 Еще с семью погибшими военнослужащими простились в Псковской области 10.01.2024 11:231 Извращенец напал на псковичку в районе городской больницы 09.01.2024 21:330 Стали известны подробности смерти женщины на улице Советской в Пскове 09.01.2024 15:160 Женщина упала с высоты и погибла на улице Советской в Пскове 08.01.2024 18:180 Массовое ДТП произошло вблизи Дома офицеров в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

В России могут появиться категории пассажиров, которым нельзя отказать в перелете

12.01.2024 07:00|ПсковКомментариев: 0

Если человек купил билет на самолет или поезд, забронировал номер в отеле, но не получил услугу из-за отсутствия мест на борту или в гостинице, то ему должны выплатить компенсацию. Если от овербукинга пострадали туристы, то их потери должна компенсировать страховка. Такие законопроекты прорабатывают в Госдуме. Эксперты рассказали, как путешественникам защитить свои права, пока нововведения не начали действовать.

После прокурорской проверки исполнения законов о защите прав потребителей авиауслуг суд оштрафовал авиакомпанию «Сибирь» на 30 тысяч рублей за повторный овербукинг — отказ в перевозке пассажиров с билетами, сообщила 11 января Западно-Сибирская транспортная прокуратура. В надзорном органе выяснили, что в июле 2023 года авиакомпания незаконно отказала в перевозке семи пассажирам, которые приобрели билеты на рейсы из Москвы в Читу и Улан-Удэ, — им не хватило мест в самолете.

Овербукингом, или перебронированием, перевозчики и отельеры страхуют себя от непредвиденных потерь, если пассажир или постоялец не явится. Еще одна возможная ситуация — авиакомпания по каким-либо причинам меняет самолет на менее вместительный. Продавая больше билетов, предприниматели добиваются максимальной загрузки.

В России официального понятия и описания овербукинга нет, поэтому людям бывает сложно защитить свои права, если они столкнулись с отказом в предоставлении услуги. Считается, что чаще всего жертвами перебронирования становятся те, кто покупает самые дешевые билеты, последними проходят регистрацию на рейс или позже всех приходят на посадку.

Проблему овербукинга уже пытались решить парламентарии. Несколько лет назад даже вносили законопроект, запрещающий продавать больше билетов, чем есть в наличии мест. Но пока решения не нашли. Авиаперевозчики владеют статистикой неявок пассажиров на те или иные рейсы, и это количество мест попадает в продажу, чтобы самолет не летел с пустыми креслами, рассказал «Парламентской газете» глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев. Там, где перелет является одной из составляющих туристического продукта, ответственность лежит на туроператоре, сформировавшем этот продукт, объяснил он. «Предполагалось, что введение единой системы электронных путевок частично решит эту проблему, так как туроператоры видят имеющиеся брони отелей и перелетов и не смогут бронировать эти места повторно», — отметил Тарбаев.

С 1 апреля 2024 вступят в силу изменения в Воздушный кодекс, предусматривающие увеличение штрафов за задержку вылета авиарейса, просрочку доставки самого пассажира, багажа или груза в пункт назначения, напомнил глава думского комитета. «Кроме того, я считаю возможным рассмотреть дополнительные варианты закрепления законодательных механизмов, которые будут лучше защищать интересы наших граждан», — добавил Сангаджи Тарбаев.

Зампред этого же комитета Наталья Костенко сообщила, что компенсации за овербукинг можно заложить и в страховку туриста. Законопроект о страховании туров по России уже находится на рассмотрении Госдумы — документ внесен и готовится к рассмотрению в первом чтении. «Будем обсуждать это с Минэкономразвития, поскольку проблема стоит достаточно остро», — сказала Костенко.

Легализовать перебронирование призвали в Российском союзе туриндустрии и Общероссийском объединении пассажиров. Во всех странах мира овербукинг разрешен, четко сформулированы и описаны права и обязанности авиакомпаний. И самое главное — есть компенсационный механизм для пассажира в случае перепродажи на рейсе, отметил вице-президент РСТ Дмитрий Горин: «Мировой опыт показывает, что если законодательно утвердить правила овербукинга, то они будут понятны всем. Например, в других странах пассажир получает от 400 до 800 евро компенсации, ему предоставляется гостиница. Как правило, это добровольное согласие пассажиров, когда авиакомпания обращается с предложением к пассажирам поменять рейс с доплатой».

Легализацию перебронирования поддерживают и перевозчики, заверил председатель объединения пассажиров Илья Зотов. Сейчас пассажиры могут защитить свои права только через суд, и не всегда такие дела они выигрывают. «Считаем необходимым закрепить в правилах овербукинга список категорий, которым нельзя отказывать в перевозке, это могут быть семьи с детьми, инвалиды и другие», — сказал Зотов.

Если место в самолете или гостиничный номер стали яблоком раздора, то решение пассажиру или гостю отеля поможет принять прокуратура и суд, рассказали в Ассоциации юристов России. Прокурор по жалобе пострадавшего проведет проверку, и если факт подтвердится, то перевозчика или отельера привлекут к ответственности по статье за оказание услуг ненадлежащего качества. За это предусмотрен штраф до 30 тысяч рублей.

Получить компенсацию за испорченный отдых поможет суд, объяснила член ассоциации Ассия Дмитриева. Заявление нужно писать, ссылаясь на положения закона о защите прав потребителей, причем указать в требованиях не только полную компенсацию понесенных затрат, но и штраф в размере 50 процентов от суммы требования.

«В моей практике много подобных дел были урегулированы в досудебном порядке, путем устных переговоров или направления письменной претензии, — рассказала юрист. — Компании, как правило, признают свою вину и предлагают либо возместить убытки клиента, либо альтернативное решение проблемы, например билет на другой рейс».

Часто овербукинг бывает связан не с желанием предпринимателей заработать побольше, а с техническими издержками. Однако это не освобождает их от ответственности, добавила Дмитриева.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы спасались от почти 30-градусных морозов на новогодних каникулах?
В опросе приняло участие 242 человека
12.01.2024, 08:250 Вузы готовятся увеличить стоимость платного обучения на 10-12% 12.01.2024, 08:111 Когда подешевеют куриные яйца, рассказали в Минсельхозе 12.01.2024, 07:560 Объем незаконной рубки лесов в России в 2023 году снизился на 16% 12.01.2024, 07:350 Названы льготы, которые можно потерять из-за невнимательности
12.01.2024, 07:190 Смертельно опасные последствия гастрита перечислил врач 12.01.2024, 07:000 В России могут появиться категории пассажиров, которым нельзя отказать в перелете 11.01.2024, 23:020 Сотрудники МЧС спасли 12 человек при тушении пожара на улице Труда в Пскове 11.01.2024, 22:000 Мужчину с татуировкой на ладони продолжают разыскивать в Пскове 
11.01.2024, 21:400 Как по поведению человека можно определить болезнь, рассказала врач 11.01.2024, 21:200 Отпечаток ножки новорожденного можно сделать в Псковском перинатальном центре 11.01.2024, 21:150 Квартира горит на улице Труда в Пскове. ФОТО 11.01.2024, 21:000 Способы справиться с критикой назвала психолог
11.01.2024, 20:500 Получить подарок за селфи смогут гости Псковского музея 11.01.2024, 20:400 Самые неприятные медицинские процедуры назвали россияне  11.01.2024, 20:300 Детский Фонд вручил подарки участникам регионального этапа конкурса «Семья года 2023» 11.01.2024, 20:200 Свыше 70 тысяч блинов испекли в музейном кафе в Изборске за 2023 год
11.01.2024, 20:080 TikTok потерял популярность среди приложений в новогодние праздники 11.01.2024, 20:000 Рождество Христово в мировой литературе обсудят в Пскове 18 января 11.01.2024, 19:500 Псковская область на выставке «Россия» присоединилась к акции поддержки белгородцев 11.01.2024, 19:400 Верховный суд отказался исключить мак из перечня наркотических средств
11.01.2024, 19:300 Студенческую краеведческую конференцию в Великих Луках посвятят Александру Матросову 11.01.2024, 19:200 Больше 1,5 тысяч идей поданы на форум «Сильные идеи для нового времени» 11.01.2024, 19:100 Почти 500 бездомных животных планируют отловить в Псковской области за год 11.01.2024, 19:000 Биолога приглашают на службу псковское УМВД России
11.01.2024, 18:450 Онлайн-программу ко Дню российской печати подготовил Музей Победы 11.01.2024, 18:270 Освященные куличи передали содержащимся в СИЗО-1 в Пскове 11.01.2024, 18:150 «Пастырь»: Крещение Господне 11.01.2024, 18:030 Мастер-класс по оказанию первой медпомощи прошел в региональном избирательном штабе в Пскове
11.01.2024, 18:000 Быть предельно осторожными на дорогах призывает псковская Госавтоинспекция 11.01.2024, 17:500 Минфин дал предварительную оценку исполнению дефицита федерального бюджета 11.01.2024, 17:491 Выборы-2024: смотр рядов оппозиции 11.01.2024, 17:400 Андрей Турчак исполнил желание юной псковички о фотоаппарате
11.01.2024, 17:350 Определены дата и место крещенских купаний в Великих Луках 11.01.2024, 17:310 Каким был 2023 год: топ-5 самых читаемых материалов «МК в Пскове» 11.01.2024, 17:300 Доля доступных в электронном виде социально значимых услуг в Псковской области должна достигнуть 95% к 2029 году 11.01.2024, 17:250 Первое занятие в Школе креативных индустрий Пскова. ФОТОРЕПОРТАЖ
11.01.2024, 17:120 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 11 января 11.01.2024, 17:040 Напавшего на псковичку извращенца задержали прохожие 11.01.2024, 17:010 Открытый чемпионат Псковской области по таврелям пройдет в Великих Луках 11.01.2024, 16:540 Два автомобиля столкнулись на улице Петровской в Пскове
11.01.2024, 16:522 Пешеходный мост через реку Пскову построит компания «Балтийский берег» 11.01.2024, 16:371 Январский дрифт, или Утопленница 11.01.2024, 16:352 Наталия Соколова назвала самое страшное родительское наказание для детей 11.01.2024, 16:270 Михаил Ведерников обсудил с вице-губернаторами вопросы реализации в этом году наиболее крупных проектов
11.01.2024, 16:170 18-летний футболист переходит из клуба «Луки-Энергия» в «Муром» 11.01.2024, 16:150 «Дневной дозор»: будут ли выборы президента конкурентными? 11.01.2024, 15:580 Более 80 детей обучаются в Школе креативных индустрий Пскова 11.01.2024, 15:431 Сергей Вострецов: Обновление коммуникаций становится проблемой регионального масштаба
11.01.2024, 15:310 «Сообразим на троих»: вызовы и угрозы 2024 года. ВИДЕО 11.01.2024, 15:222 Пациент с пулей в шее поступил в Псковскую областную больницу 11.01.2024, 15:161 Просроченные морепродукты продают в Пскове 11.01.2024, 15:101 «Поэт и правдоруб»: Вы зачем опять припёрлись, злые холода? ВИДЕО
11.01.2024, 15:080 Модель черной дыры появилась в Псковском планетарии 11.01.2024, 14:560 «Дневник выборов»: главное политическое событие года — выборы президента России. ВИДЕО 11.01.2024, 14:561 Финляндия продлила закрытие границы с Россией до 11 февраля 11.01.2024, 14:542 Шоперы с «Черными любовниками» представил Псковский музей-заповедник
11.01.2024, 14:490 Областной финал соревнований «Мини-футбол — в школу» проходит в Псковском районе 11.01.2024, 14:481 Илья Стрелков: У «Новых людей» в союзе с «Партией роста» веса больше 11.01.2024, 14:450 Россияне стали больше верить в честность окружающих — ВЦИОМ 11.01.2024, 14:370 «Гайд-парк»: Сергей Каргинов о работе в Госдуме, планах ЛДПР и выборах-2024. ВИДЕО
11.01.2024, 14:350 Псковичей начнут активно информировать о выборах президента с 17 февраля 11.01.2024, 14:300 Путин объявил о запуске сайта о заповедниках РФ 11.01.2024, 14:190 Регистрация на ДЭГ в Псковской области стартует в конце января 11.01.2024, 14:070 Илья Стрелков: Наблюдатели на выборах — это уже не «бабушки на стульчике»
11.01.2024, 14:050 До -15 градусов прогнозируют в Псковской области 12 января 11.01.2024, 14:030 Сбитый на гдовской трассе пешеход скончался в больнице 11.01.2024, 13:570 Айда за пряниками! 11.01.2024, 13:550 Электроснабжение в Заплюсье восстановили после аварийного отключения
11.01.2024, 13:510 Сергей Каргинов: Псковская область для ЛДПР – это плодородная земля 11.01.2024, 13:390 Илья Стрелков: Один кандидат от малой партии может попасть в президентский бюллетень 11.01.2024, 13:280 Умер народный артист СССР Юрий Соломин 11.01.2024, 13:190 Петербуржец на автомобиле Lada сбил пешехода в Псковском районе. ФОТО
11.01.2024, 13:080 Илья Стрелков: Креатив ожидается от двух кандидатов в президенты 11.01.2024, 13:070 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»: вызовы и угрозы 2024 года 11.01.2024, 13:060 Сергей Каргинов: У ЛДПР есть много шансов занять второе место на президентских выборах 11.01.2024, 13:050 В России создали съедобную пищевую пленку
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru