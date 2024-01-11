Общество

Смертельно опасные последствия гастрита перечислил врач

Гастрит – это воспалительный процесс, в ходе которого погибают основные клетки желудка, он чреват очень опасными последствиями, отметил кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов.

По его словам, это заболевание часто путают с другой патологией.

«Бывают воспаления, когда какие-то клетки органа погибают, а бывает другой базовый процесс – нарушение работы. Гастрит – это когда погибают главные клетки желудка. Этот процесс очень опасен. Причем сильно живот при гастрите не болит. А то, что мы обычно называем гастритом, – это диспепсия, то есть нарушение работы желудка, которое сопровождается тяжестью, вздутием, дискомфортом. Так сложилось, что у нас и то, и другое называют гастритом. А это в корне неправильно», – подчеркнул Вялов.

Причиной настоящего гастрита, как правило, является бактерия хеликобактер. Последствием разрушения клеток, вызванного этим заболеванием, может стать рак, предупредил гастроэнтеролог.

«Ежегодно в России выявляют 40 тысяч новых случаев рака желудка, и у большинства из этих людей был обнаружен хеликобактер. Связь между хеликобактером и раком очевидна. Эта бактерия разъедает слизистую желудка, отрывает клетки друг от друга, и через образовавшиеся бреши кислота попадает внутрь слизистой и продолжает разрушение. У этого процесса есть две опции: кому-то "везет", и хеликобактер вызывает язву, которую можно вылечить за три недели, а кому-то не везет, и он вызывает рак желудка. К онкологии приводит именно долгоиграющее воспаление, которое возникает из-за хеликобактера», – уточнил Сергей Вялов в интервью радио Sputnik.

Избавиться от хеликобактера непросто, но возможно, продолжил врач.

«Против хеликобактера используются специальные антибиотики, но просто так они не работают. Вместе с ними применяется определенная терапия, усиливающая их действие и уменьшающая побочные эффекты», – сказал Вялов.

Выявить заражение хеликобактером можно с помощью нескольких видов анализов, добавил гастроэнтеролог.

«Экспресс-тесты – дешевые и быстрые, но не всегда достоверные. Кроме того, есть базовые тесты, которые проверяют точно и наверняка. Они дороже и их хлопотнее сделать. Если человек никогда раньше не сталкивался с хеликобактером, можно проверить наличие патогена по анализу крови. Также можно использовать анализ кала, потому что хеликобактер размножается и погибает в желудке, и в кале мы можем увидеть либо части этой бактерии, либо ее генетический материал, который ни с чем не спутаешь. Либо во время гастроскопии можно провериться на хеликобактер», – заключил Сергей Вялов.