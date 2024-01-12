Общество

Псковичи стали чаще искать работу и подработку - исследование

Две трети российских компаний в течение прошлого года не сокращали штатных сотрудников, борьба с «текучкой» кадров стала приоритетом для работодателей в условиях острого кадрового дефицита. Таковы результаты исследования крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России в преддверии VIII Санкт-Петербургского Международного Форума труда. Между тем местные соискатели уже наметили карьерные планы на ближайшее время и начали выходить на рынок труда.

Служба исследований hh.ru провела опрос среди соискателей и выяснила, как, на их взгляд, 2023 год отразился на их карьере и на деятельности их компании-работодателя. В итоге выяснилось, что в 62% случаев по итогам 2023 года компании не проводили сокращений сотрудников. Год назад такой ответ дали только 50%, то есть, сокращения штата стали более редким явлением на российском рынке труда. 11% респондентов отметили, что сокращения были, причем массовые (год назад – 17%), еще 17% добавили, что сокращения были выборочными (год назад – 24%). Остальные затруднились ответить. О выборочном или массовом сокращении штата чаще всего говорили юристы (48%) и специалисты по управлению персоналом (41%). О том, что сокращения в их компании в 2023 году не практиковались, чаще всего сообщают представители производственных профессий (70%) и транспортной сферы (69%).

При этом у жителей Псковской области в начале года проявляется достаточно активная карьерная позиция. Так, за последние тридцать дней более 9 тыс. местных жителей обновили свои резюме. Из них более 39% указали, что уже рассматривают предложения о работе. А более 2,5 тыс. соискателей за последний месяц уже успели сменить работу и вышли на новое место.

Одними из самых активных с точки зрения размещения новых резюме за последний месяц в Псковской области оказались работники сферы продаж (на них приходится 18% от всего объема резюме на рынке труда или каждый пятый соискатель в регионе). Также в топ самых активных соискателей вошли рабочие Псковской области (16%), обслуживающий персонал (16%). Находятся в активном поиске работы и новых проектов административный персонал (13%) и айтишники (9%), а также транспортники (13%) и строители (11% новых резюме). Чуть менее активны, но тоже выходят на рынок труда маркетологи и пиарщики (8%). Работники розничной торговли оказались на последнем месте топа с 7% обновленных резюме.