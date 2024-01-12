Общество

Специалисты спрогнозировали месяцы с наиболее активной деятельностью хакеров в России в 2024 году

Наиболее активная деятельность киберпреступников в России в 2024 году придется на январь, март, май, июль, август, ноябрь и декабрь - месяцы, в которые происходят определенные календарные события. Пострадать могут различные сферы экономики, спрогнозировали, опираясь на свой опыт, в компании StormWall.

В январе проходили новогодние праздники, поэтому под ударом находятся сфера развлечений и транспортные компании. В марте отмечается Международный женский день - возможны DDoS-атаки на ретейл. В майские праздники пострадать могут такие сферы, как финансы и телекоммуникации, а также снова ретейл и сфера развлечений.

Июльская приемная кампания в вузы может сподвигнуть хакеров взяться за высшие образовательные учреждения, спрогнозировали в StormWall. Ретейл же снова окажется под ударом в августе, но уже из-за подготовки к школе, и в ноябре - из-за Черной пятницы. Декабрь отметится ростом числа атак на интернет-магазины и логистическую сферу из-за подготовки к следующему Новому году.

В компании считают, что традиционные атаки будут преобладать над работой хактивистов, но не исключают и атаки последних на госсектор, СМИ, ТЭК и производственную отрасль. «Основываясь на нашем прошлом опыте, мы можем предположить, что в 2024 году хакеры будут активно атаковать ключевые отрасли в России с целью получения выгоды. Больше всего хакерам будут интересны финансовая сфера, телеком-сфера, e-commerce, сфера развлечений и логистика», - рассказывает CEO и сооснователь StormWall Рамиль Хантимиров.