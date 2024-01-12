Общество

Максимальное число россиян получили премии в 2023 году

Число россиян, получивших премии в конце 2023 года, максимально за 13 лет, сообщает SuperJob.

В начале декабря 2023-го премий по итогам года ожидали 37% россиян. Получили — 37%. Это максимальное значение показателя за 13 лет.

Среди мужчин рассчитывали на премирование 35%, сбылись мечты у 32%. Женщины ожидали премий чаще (39%), и по факту премированных среди них оказалось больше (44%).

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны.