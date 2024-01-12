Общество

Михаил Ведерников: Прокуратура играет важную роль в укреплении российской государственности

Сотрудников и ветеранов органов прокуратуры Псковской области с профессиональным праздником поздравил губернатор Михаил Ведерников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

«Уважаемые сотрудники и ветераны прокуратуры Псковской области. Поздравляю вас с профессиональным праздником! Уже более 300 лет ваше ведомство стоит на страже закона и играет важную роль в укреплении российской государственности, в сохранении суверенитета, единства и целостности нашей страны», - обратился глава региона к сотрудникам ведомства.

Губернатор подчеркнул, что от деятельности ведомства зависит благополучие общества и развитие страны в целом. «Сегодня вы, посвятив свою жизнь служению Отечеству и Закону, продолжаете накопленные вековые традиции. Вы защищаете экономические, социальные и трудовые права граждан, способствуете снижению преступности и правонарушений. От ваших усилий во многом зависит стабильность и благополучие нашего общества, динамичное развитие каждого региона и страны в целом», - продолжил Михаил Ведерников.

Он обратил внимание на то, что работа сотрудников прокуратуры требует профессионализма и компетентности, справедливости, непредвзятости и преданности долгу.

«Своей результативностью и самоотдачей вы заслуженно снискали уважение и благодарность жителей Псковской области. Уверен, что и в дальнейшем вы будете действовать решительно и беспристрастно, ответственно решая все поставленные задачи», - сказал губернатор.

Михаил Ведерников поблагодарил работников прокуратуры за профессионализм, следование духу и букве закона. Кроме того, он выразил признательность ветеранам службы за вклад в развитие региона и опыт, который они передают молодым сотрудникам.

«Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в непростом труде на благо нашей страны и, конечно же, нашей Псковской области. С праздником!» - заключил губернатор.