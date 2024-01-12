Михаил Ведерников: Прокуратура играет важную роль в укреплении российской государственности

Сотрудников и ветеранов органов прокуратуры Псковской области с профессиональным праздником поздравил губернатор Михаил Ведерников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.
Губернатор подчеркнул, что от деятельности ведомства зависит благополучие общества и развитие страны в целом. «Сегодня вы, посвятив свою жизнь служению Отечеству и Закону, продолжаете накопленные вековые традиции. Вы защищаете экономические, социальные и трудовые права граждан, способствуете снижению преступности и правонарушений. От ваших усилий во многом зависит стабильность и благополучие нашего общества, динамичное развитие каждого региона и страны в целом», - продолжил Михаил Ведерников.
Он обратил внимание на то, что работа сотрудников прокуратуры требует профессионализма и компетентности, справедливости, непредвзятости и преданности долгу.
Михаил Ведерников поблагодарил работников прокуратуры за профессионализм, следование духу и букве закона. Кроме того, он выразил признательность ветеранам службы за вклад в развитие региона и опыт, который они передают молодым сотрудникам.
«Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в непростом труде на благо нашей страны и, конечно же, нашей Псковской области. С праздником!» - заключил губернатор.