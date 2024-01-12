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Общество

Советы для сохранения отношений дал психолог 

12.01.2024 19:00|ПсковКомментариев: 0

Доктор психологических наук, академик Международной академии психологических наук, член-корреспондент Международной академии образования Михаил Бурняшев дал практические советы для сохранения отношений.

«По статистике, после новогодних каникул растет число обращений к психологам с проблемами, связанными с ссорами, изменами и разводами. В связи с этим важно знать, как укрепить и сохранить гармоничные отношения в семье», — указал специалист.

Первый совет — научиться слушать друг друга, отметил психолог. Важно не только говорить о своих чувствах и проблемах, но и внимательно слушать партнера. Эмпатия и понимание — основа крепких отношений, цитируют психолога «Известия».

«Также нужно учиться идти на компромиссы и устанавливать личные границы. Но не забывайте уделять время друг другу. Совместные мероприятия, хобби, путешествия помогают укрепить отношения и создать общие воспоминания. Будьте поддержкой для своего партнера в любых ситуациях. Уважение к мнениям и желаниям другого — неотъемлемая часть здоровых отношений», — сказал эксперт.

По словам Михаила Бурняшева, личностный рост каждого из партнеров способствует развитию отношений. Не стоит останавливаться на достигнутом — вместе и врозь развивайтесь и совершенствуйтесь.

«Будьте честны друг с другом в своих чувствах и переживаниях. Открытый диалог способствует устранению недопонимания и решению проблем. Выражайте благодарность и признание за усилия, которые вкладывает ваш партнер в отношения и семейную жизнь. Не забывайте о проявлении любви и терпимости к недостаткам друг друга. Любовь — это не только чувство, но и ежедневный труд», — заключил психолог.

Теги: #психолог #отношения
Источник: Псковская Лента Новостей
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