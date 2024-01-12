Борис Елкин: Прокуратура — один из важнейших органов государственной власти

Сотрудников и ветеранов прокуратуры с профессиональным праздником от имени администрации Пскова и от себя лично поздравил глава Пскова Борис Елкин.
Фото: Борис Елкин / Telegram
Глава Пскова выразил уверенность в том, что компетентность, принципиальность и настойчивость сотрудников прокуратуры будут и впредь способствовать укреплению законности и правопорядка на территории города.
«Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в службе на благо Отечества!» - заключил градоначальник.