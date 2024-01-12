Общество

Борис Елкин: Прокуратура — один из важнейших органов государственной власти

Сотрудников и ветеранов прокуратуры с профессиональным праздником от имени администрации Пскова и от себя лично поздравил глава Пскова Борис Елкин.

Фото: Борис Елкин / Telegram

«Прокуратура является одним из важнейших органов государственной власти, призванным стоять на страже прав и свобод граждан, защищать интересы государства. В этот праздничный день примите слова искренней благодарности за вашу плодотворную работу, высокий профессионализм, преданность делу и верность служебному долгу», - написал Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Глава Пскова выразил уверенность в том, что компетентность, принципиальность и настойчивость сотрудников прокуратуры будут и впредь способствовать укреплению законности и правопорядка на территории города.

«Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в службе на благо Отечества!» - заключил градоначальник.