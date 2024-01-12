Общество

Чем заняться в выходные в Пскове, рассказал Борис Елкин

Как интересно провести выходные в Пскове, рассказал глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Он предложил посетить выставку «Средневековый Псков в горельефах Вячеслава Румянцева в Центре туризма (Георгиевская, 4). Время работы - суббота и воскресенье с 10:00 до 16:00, послушать концерт Натальи Александровой и ансамбля русской музыки «Псков» «Старый - Новый...» в БКЗ Филармонии в суббота в 17:00.

Также глава города напомнил об акции по сдаче новогодней елки на переработку, а также о традиции встречать Старый Новый год с семьей.