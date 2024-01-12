Общество

Росгвардейцы передали видеопоздравление журналистам с профессиональным праздником

Росгвардейцы поблагодарили российских журналистов, которые оперативно и объективно информируют общество о боевой работе военнослужащих и сотрудников Росгвардии в зоне СВО, о спасении мирных граждан от обстрелов противника, об оказании всесторонней помощи людям в новых регионах страны. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии по Псковской области

Только в 2023 году журналисты информационных агентств, газет, онлайн-изданий и телеканалов опубликовали и выдали в эфир более 5 тысяч материалов об участии Росгвардии в специальной военной операции, а всего с начала СВО – более 11 тысяч телерепортажей, очерков, статей и информационных сообщений.

Как отметили в ведомстве, вместе с гражданскими журналистами в зоне СВО выполняют задачи военнослужащие Департамента по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества Росгвардии, пресс-служб округов войск национальной гвардии и территориальных органов, ведомственного журнала «На боевом посту» и газеты «Росгвардия сегодня».​

«Военные корреспонденты работают в боевых порядках войск. С первого дня специальной военной операции российские журналисты плечом к плечу с росгвардейцами на передовой проявляют мужество и героизм. Наши коллеги работают самоотверженно, порой не щадя своей жизни, как не вернувшиеся из боевых командировок корреспондент ВГТРК Борис Максудов и офицер пресс-службы Росгвардии полковник Сергей Постнов. Они до конца выполняли свой профессиональный долг», - отметили в пресс-службе.

Росгвардейцы поздравили журналистов и пожелали творческих успехов, реализации намеченных планов и крепкого здоровья.

«Коллектив пресс-службы Росгвардии также тепло благодарит представителей средств массовой информации. За годы совместной работы у офицеров пресс-службы ведомства сложились надежные деловые, а зачастую крепкие дружеские отношения со многими российскими журналистами.​ Подтверждением тому стали тысячи материалов в эфире федеральных телеканалов, десятки тысяч статей и сообщений, публикуемых ведущими информационными агентствами, газетами и журналами», - говорится в сообщении.