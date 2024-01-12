Общество

Выдра Бухля пришла поиграть в снегу в псковское подворье. ВИДЕО

Выдра Бухля пришла поиграть в снегу в подворье «Птичий дворик» в Псковском районе, видео опубликовано в группе подворья в социальной сети «ВКонтакте».

В комментариях уточнили, не причиняет ли Бухля вреда курам. «Это ж не хорёк. У неё домашнее питание сколько она есть, я думаю она никого не ловит», - ответили сотрудники подворья.

Также отмечается, что на территории подворья выдра Бухля чувствует себя «главной» и позволяет себе «гонять» котов.

Напомним, осенью 2023 года выдра Бухля пропала на территории подворья «Птичий дворик», теперь она живет на свободе. Вольер выдры заняла птица Баклаша.