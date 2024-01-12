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Общество

Игровую детского хирургического отделения оснащают в великолукской больнице

14.01.2024 20:29|ПсковКомментариев: 0

Картину и детский конструктор передали в игровую детского хирургического отделения Великолукской межрайонной больницы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Фото здесь и далее: Великолукская межрайонная больница

«В детском хирургическом отделении больницы укомплектована игровая комната, в которой есть необходимое для комфортного проведения досуга детей в медучреждении. Фонды игровой непрерывно обновляются и дооснащаются», - отметили в больнице. 

И. о. главного врача Великолукской межрайонной больницы Екатерина Баранова поинтересовалась у сотрудников отделения, что ещё необходимо приобрести. Медработники обратили внимание на нехватку книг для подростков.

«Вопрос будет решён в ближайшее время», - отметила руководитель больницы.

Ранее сообщалось, что юридически объединение Псковской городской клинической больницы, Великолукской межрайонной больницы и Псковской областной произойдёт весной 2024 года. 

Теги: #великие луки #больница
Источник: Псковская Лента Новостей
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