Общество

Игровую детского хирургического отделения оснащают в великолукской больнице

Картину и детский конструктор передали в игровую детского хирургического отделения Великолукской межрайонной больницы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Фото здесь и далее: Великолукская межрайонная больница

«В детском хирургическом отделении больницы укомплектована игровая комната, в которой есть необходимое для комфортного проведения досуга детей в медучреждении. Фонды игровой непрерывно обновляются и дооснащаются», - отметили в больнице.



И. о. главного врача Великолукской межрайонной больницы Екатерина Баранова поинтересовалась у сотрудников отделения, что ещё необходимо приобрести. Медработники обратили внимание на нехватку книг для подростков.

«Вопрос будет решён в ближайшее время», - отметила руководитель больницы.

Ранее сообщалось, что юридически объединение Псковской городской клинической больницы, Великолукской межрайонной больницы и Псковской областной произойдёт весной 2024 года.