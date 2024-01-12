Игровую детского хирургического отделения оснащают в великолукской больнице

Картину и детский конструктор передали в игровую детского хирургического отделения Великолукской межрайонной больницы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.
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«В детском хирургическом отделении больницы укомплектована игровая комната, в которой есть необходимое для комфортного проведения досуга детей в медучреждении. Фонды игровой непрерывно обновляются и дооснащаются», - отметили в больнице.
И. о. главного врача Великолукской межрайонной больницы Екатерина Баранова поинтересовалась у сотрудников отделения, что ещё необходимо приобрести. Медработники обратили внимание на нехватку книг для подростков.
«Вопрос будет решён в ближайшее время», - отметила руководитель больницы.
Ранее сообщалось, что юридически объединение Псковской городской клинической больницы, Великолукской межрайонной больницы и Псковской областной произойдёт весной 2024 года.