Общество

Врач предупредил об опасности храпа

Храп повышает риск развития тяжелых заболеваний, предупредил в интервью радио Sputnik лор-врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. Он объяснил, почему возникает это нарушение дыхания и как от него можно избавиться.

Хриплые звуки, издаваемые человеком во сне, свидетельствуют о недостаточном снабжении мозга кислородом, сказал врач.

«Когда человек храпит, его головной мозг не вентилируется, потому что вентиляция головного мозга осуществляется при дыхании через нос. А когда человек храпит, идет горловое дыхание. То есть мозг того, кто храпит, страдает», – отметил Зайцев.

Он назвал храп «ужасной историей». По словам врача, такое нарушение дыхания может привести к подъему артериального давления, а впоследствии – к инфаркту или инсульту.

«Человек может просыпаться на следующее утро утомленным и разбитым. Нарушаются обменные процессы, человек начинает прибавлять в весе, у него повышается артериальное давление. В результате возникают колоссальные риски инфаркта и инсульта», – предостерег Зайцев.

Чаще всего причиной храпа становится отек слизистой оболочки носа или разрастание носовых раковин, но бывают и другие ситуации, продолжил врач.

«Также причиной хронического храпа может быть искривленная перегородка носа, полипы в полости носа, неправильный образ жизни, например, вечерние переедания», – добавил Зайцев.

Чтобы избавиться от храпа, нужно обратиться к отоларингологу, советует он. Именно этот специалист сможет установить, чем вызвано нарушение дыхания, и назначить лечение.

«Там, где надо, проводится хирургическая операция. Там, где возможно, оказывается амбулаторная помощь. Порой нужно просто промыть пазухи, полость носа и носоглотку, снять воспаление и отек, и этого будет вполне достаточно, чтобы носовое дыхание стало полноценным», – поделился опытом Владимир Зайцев.