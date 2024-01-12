Эксперимент по маркировке косметики и бытовой химии стартовал в России

Эксперимент по маркировке отдельных видов парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии стартует в России 15 января, пилотный проект пройдет по 28 февраля 2025 года. Соответствующее постановление правительства РФ было опубликовано ранее в январе.
В ходе эксперимента будет отработана маркировка средств для макияжа и ухода за кожей (включая средства против загара и для загара, для маникюра или педикюра), средств для волос, средств для гигиены полости рта и зубов, косметических товаров для бритья, дезодорантов, мыла и моющих средств, пишет ТАСС.
Оператором информационной системы в рамках эксперимента выступит Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, государственная система маркировки «Честный знак»). Координацию и мониторинг работы участников оборота продукции, которая участвует в пилотном проекте, будет осуществлять Минпромторг.
Производители косметических средств и бытовой химии, импортеры, организации оптовой и розничной торговли (а также операторы электронного документооборота и операторы фискальных данных) будут принимать участие в эксперименте на добровольной основе.
Среди целей эксперимента - тестирование возможностей использования технологии маркировки выбранных товаров, а также определение оптимальных способов маркировки средствами идентификации отдельных видов косметики и бытовой химии.
В ЦРПТ отметили высокую вовлеченность отрасли в эксперимент. «В рабочую группу пилотного проекта по маркировке косметики и бытовой химии вошло 90 участников оборота, среди которых производители, импортеры, розничное звено, маркетплейсы, профильные ассоциации», - сообщила руководитель товарной группы ЦРПТ Варвара Михайлова, слова которой приводятся в сообщении центра.
Кроме того, по словам Михайловой, уже 35 производителей выразили готовность проводить на своих площадках эксперименты по нанесению кодов маркировки в тестовом режиме на различную продукцию.
«Пилотный проект не повлияет на стоимость косметики и бытовой химии, так как участие в эксперименте для производителей будет добровольным и бесплатным: коды маркировки и оборудование на время эксперимента будет предоставлено им безвозмездно», - указывает ЦРПТ.