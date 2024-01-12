Общество

Эксперимент по маркировке косметики и бытовой химии стартовал в России

Эксперимент по маркировке отдельных видов парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии стартует в России 15 января, пилотный проект пройдет по 28 февраля 2025 года. Соответствующее постановление правительства РФ было опубликовано ранее в январе.

В ходе эксперимента будет отработана маркировка средств для макияжа и ухода за кожей (включая средства против загара и для загара, для маникюра или педикюра), средств для волос, средств для гигиены полости рта и зубов, косметических товаров для бритья, дезодорантов, мыла и моющих средств, пишет ТАСС.

Оператором информационной системы в рамках эксперимента выступит Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, государственная система маркировки «Честный знак»). Координацию и мониторинг работы участников оборота продукции, которая участвует в пилотном проекте, будет осуществлять Минпромторг.

Производители косметических средств и бытовой химии, импортеры, организации оптовой и розничной торговли (а также операторы электронного документооборота и операторы фискальных данных) будут принимать участие в эксперименте на добровольной основе.

Среди целей эксперимента - тестирование возможностей использования технологии маркировки выбранных товаров, а также определение оптимальных способов маркировки средствами идентификации отдельных видов косметики и бытовой химии.