Общество

Виртуального специалиста-дерматолога создали в РФ

Российские разработчики сделали виртуального специалиста-дерматолога — приложение для выявления дефектов кожи с помощью фотографии со смартфона, сообщили в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ).

Сейчас готов прототип, на языке Python написана нейросеть, для обучения программы использована база из 40 тысяч фотографий. Также проведены первые консультации со специалистами, пишут «Известия».

«Особенность кожного покрова человека в том, что дефекты (кожные заболевания, признаки старения) становятся заметны с самых ранних стадий. В соответствии с медицинскими стандартами, их диагностика начинается с визуального осмотра специалистом, то есть они различимы для человеческого глаза», — рассказала лидер проекта Дарья Алифанова.

Это позволяет выявлять недостатки на коже при обезличенном анализе фото с помощью компьютерного зрения. Специальных требований к качеству снимков нет, можно использовать селфи, сделанные на абсолютно любой мобильный телефон, отметила она.

Работает сервис следующим образом: пользователь загружает фотографию, запрос отправляется на серверную часть и там обрабатывается. Искусственный интеллект (ИИ) определяет состояние кожи, сравнивает результаты с базой косметических средств, подбирает и демонстрирует подходящую группу косметики как комплексную программу ухода и пошаговый план применения, отметили разработчики.

«Целевая аудитория пользователей по результатам — это девушки в возрасте от 30 лет, молодые мамы, кожа которых ухудшилась после беременности и родов, и другие. Все они испытывают страх потери привлекательности при дефиците времени»,— сказала Диана Алифанова.

По словам авторов проекта, приложение рассчитано на людей славянской внешности. Это связано с тем, что у разных рас отличаются визуальные параметры кожи, типы старения, а также различные заболевания. Для улучшения нейросети разработчики постоянно обучают ее.

Кроме обычных пользователей, авторы приложения планируют его использование и в бизнес-сегменте — это производители косметики, медицинские центры. Например, разработчики уже договорились о сотрудничестве с МЕДСИ.