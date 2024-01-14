Общество

Профсоюзные объединения посетили Духову гору в Опочецком районе

Делегаты международной встречи профсоюзных объединений Смоленской, Витебской, Псковской и Новгородской областей, которая состоялась 11-12 января на профсоюзной базе отдыха «Алоль», посетили с экскурсией краеведческий музей в Опочке и побывали на Духовой горе - достопримечательности, с которой связано множество мифов и историй. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

«Наша Родина, общая история братских народов России и Белоруссии, это та драгоценность, даже малую толику которой мы не имеем права потерять. Мы живем на земле наших отцов и дедов, живем их традициями и памятью. Сегодня мы вместе отстаиваем право жить на нашей земле так, как велит нам наш разум и сердце. Для этого мы будем вместе работать и будем это право защищать», - выразил общее мнение председатель Псковского профобъединения Игорь Иванов.

Следующую запись оставили в книге отзывов участники международной встречи: «Прекрасный край, замечательные люди! Берегите память и помните историю».