Общество

Работы конкурса журналистов Совета Федерации оценил GigaChat Сбера

Верхняя палата российского парламента подвела итоги конкурса для журналистов «Совет Федерации — палата регионов». Конкурс проводится во второй раз при поддержке Союза журналистов России. Награждение было приурочено ко Дню российской печати. Работы оценивало как профессиональное жюри, так и впервые нейросетевая модель GigaChat Сбера.

Сбер выступил технологическим партнером мероприятия. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко наградила победителей в четырех номинациях: «В фокусе — Совет Федерации», «В центре внимания», «Год в жизни страны», «Журналистика. Новые лица». Среди них были как отдельные редакции СМИ и профессиональные журналисты, так и учащиеся школ журналистики и студенты профильных факультетов. Всего на конкурс было прислано более 250 работ из 48 регионов России.

Валентина Матвиенко в приветственном слове поблагодарила Сбербанк за поддержку конкурса. Она назвала опыт использования искусственного интеллекта интересным и очень полезным. Искусственный интеллект экономит время и деньги, увеличивает производительность труда во всех сферах, включая и государственное управление, и законотворческую деятельность. Он помогает повышать качество жизни людей, создавать более комфортные условия труда и отдыха, пишет «Лента.ру».

В конкурсе Совфеда для журналистов ИИ сыграл не последнюю роль в оценке и анализе заявленных к участию работ, и результаты почти сошлись с мнением профессионального жюри.

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Сбер развивает GigaChat как умного помощника для каждого человека и каждой организации. По словам первого зампреда Сбера Александра Ведяхина, Совет Федерации в этом году предоставил Сберу такую возможность, выступить в качестве члена жюри и подключить к оценке работ свои разработки в сфере ИИ.

«Искусственный интеллект дает возможность журналистам бороться с фейковой информацией, делать фактчекинг, помогать писать статьи и так далее. Валентина Ивановна, спасибо вам большое за то, что GigaChat от Сбера сегодня был участником жюри. Нам очень приятно, что мнение GigaChat во многом совпало с мнением остальных участников жюри. Это на самом деле, здорово!» — сказал Ведяхин. По его словам, Совет Федерации является единственной в мире верхней палатой парламента, использующей искусственный интеллект.

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GigaChat оценивал работы участников с точки зрения оригинальности материала, выразительности его подачи и полноты раскрытия темы. Победители конкурса получили подарки от Совета Федерации и умные колонки от Сбера.