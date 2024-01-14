Общество

В России за три года вывели из тени два миллиона мигрантов

Правоохранители в России вывели из тени порядка двух миллионов иностранцев за последние три года, рассказал председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

«В результате принятых мер за последние три года удалось вывести из тени около 2 миллионов иностранных граждан, а динамика прироста преступлений, совершенных иностранными гражданами, замедлилась», - сказал он в интервью РИА Новости.

Так, СК РФ направил в суды более 2,2 тысячи дел о преступлениях, совершенных иностранцами. Наряду с этим передано в суд 97 уголовных дел в отношении должностных лиц, совершивших преступления в миграционной сфере.

Бастрыкин отметил, что те, кто получил гражданство Российской Федерации, должны понимать, что это не только права и возможности, но и обязанности, которые они теперь несут наравне с другими гражданами.

«В результате с октября прошлого года из числа впервые принятых в гражданство РФ иностранных граждан поставлены на воинский учет почти 8 тысяч лиц, это порядка 2,6 тысячи призывного возраста и более 5 тысяч подлежащих призыву по мобилизации и имеющих право поступить на военную службу по контракту. Из них более 1,6 тысячи уже заключили контракты о прохождении военной службы и 1,4 тысячи направлены для прохождения службы по призыву. И эта работа активно продолжается», - заключил он.