Общество

Определять пернатых по голосу научат в Изборске на лекции в честь Дня зимующих птиц

День зимующих птиц отмечается в России 15 января. Эта дата была выбрана Союзом охраны птиц России в память о дне рождения писателя из Курска Евгения Носова, много сделавшего для популяризации охраны природы и учившего своих земляков приемам грамотной подкормки птиц, которые остались зимовать, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея-заповедника «Изборск».

Фото здесь и далее: Михаил Куземка

В январе на территории памятника природы «Изборско-Мальская долина» можно встретить большого пёстрого дятла, сойку, поползня, несколько видов синиц, лебедя-шипуна и многих других пернатых.

16 января в рамках Дня зимующих птиц старший научный сотрудник музея-заповедника «Изборск» Анна Мартынова прочтет открытую лекцию на тему «Особенности жизни птиц зимой».

Слушатели лекции узнают о необычных природных приспособлениях для выживания птиц зимой, научатся определять пернатых по их голосу и проверят свои знания о правилах их подкормки.

Выступление лектора состоится 16 января в 13:00 в доме купца Белянина по адресу: Изборск, улица Печорская, 39.