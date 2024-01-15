Общество

Комитет Госдумы одобрил признание стрима совершения преступления отягчающим обстоятельством

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате парламента принять в первом чтении законопроект, который предлагает считать онлайн-трансляцию совершения преступления отягчающим обстоятельством по некоторым статьям Уголовного кодекса РФ.

Документ внесен в Госдуму группой сенаторов и депутатов в пакете с законопроектами о запрете так называемых треш-стримов и штрафах за незаконное распространение в интернете фото- и видеоматериалов с демонстрацией жестокости и призывы к их совершению.

Изменения предлагается внести в статью 63 Уголовного кодекса РФ (обстоятельства, отягчающие наказание), дополнив ее пунктом о совершении умышленного преступления с публичной демонстрацией, в том числе в средствах массовой информации или информационно телекоммуникационных сетях (включая сеть «Интернет»). Также упоминанием треш-стримов дополняются 10 статей УК РФ, среди которых «убийство», «побои» и «похищение человека», пишет ТАСС.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что совершение таких преступлений с публичной демонстрацией «значительно повышает общественную опасность этих деяний, поскольку посягает не только на жизнь и здоровье, свободу, честь и достоинства конкретных лиц, но также на общественную безопасность и общественный порядок, вводя данное преступное поведение в ранг допустимого и возможного для неограниченного круга лиц».