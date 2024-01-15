Общество

Алексей Верховен: Дирижерское искусство понятно музыкантам из любой страны

Дирижерское искусство понятно музыкантам из любой страны, а российская дирижерская школа является лучшей в мире. Такое мнение высказал дирижер Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексей Верховен в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Наши выпускники дирижируют лучшими в мире оркестрами. Можно смело сказать, что на нашу дирижерскую школу ориентируются», - заверил Алексей Верховен.

Главный секрет профессии не в жестах дирижера, а в транслировании своего состояния и своего видения музыки коллективу оркестра, рассказал приглашенный гость.

«Я бы сказал, что это даже своего рода телепатия», - предположил Алексей Верховен. Кроме того, он отметил, что в дирижере главное то, как он видит музыку.

«То, как он видит и транслирует свои ощущения от произведения, становится ключевым моментом», - резюмировал спикер.