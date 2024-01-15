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Сергей Вострецов: В ситуации с пожаром на складе Wildberries присутствует коррупционная составляющая

В ситуации с пожаром на складе Wildberries в Санкт-Петербурге присутствует коррупционная составляющая, уверен глава объединения СОЦПРОФ, депутат Государственной Думы Российской Федерации VI и VII созывов Сергей Вострецов. Своем мнение он выразил в Telegram-канале.

«Маркетплейсы — очень удобный инструмент. Но так как это новая сфера, многое там еще работает, мягко говоря, по-русски, "на соплях". И товары теряются, и иногда приходит то, чего не ждали, но это все мелочи. А вот организация управления и охрана труда — это уже вещи серьезные. Так как в этой сфере бизнеса крутятся огромные деньги, некоторые, вновь обогатившиеся, могут почувствовать себя неприкасаемыми, и что закон для них не писан. Но это не так, конечно», - написал Сергей Вострецов.

Он выразил надежду, что Следственный комитет разберётся, почему не введённое в эксплуатацию здание площадью почти 100 тысяч квадратных метров долгое время работало, при этом оставаясь «невидимым» для контролирующих органов.

«Явно здесь не просто халатность, а присутствует и коррупционная составляющая. А также как могло получиться и кто это допустил, что пожарная сигнализация была отключена? Если до этого она срабатывала, а её отключали, это не повод взять и выключить ее совсем, нужно было останавливать работу и искать неисправность или причину срабатывания», - подчеркнул глава объединения СОЦПРОФ.

Сергей Вострецов отметил, что пожар повлек за собой большие потери для покупателей, продавцов, всех налогоплательщиков. «Пожарные за бесплатно не работают!» - напомнил он.

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«Шутить жизнью и здоровьем людей непозволительно, даже олигархам!» - заключил Сергей Вострецов.

Напомним, Wildberries разыскивает 16 сотрудников склада, сгоревшего на днях в Шушарах (район Санкт-Петербурга). Ранее сообщалось, что по поручению главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина в связи с пожаром на складе Wildberries возбуждено уголовное дело. По уточненным данным, ущерб от произошедшего достиг 15 миллиардов рублей.