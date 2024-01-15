Общество

Псковские муниципалы на форуме «Малая Родина - сила России» изучают новые возможности развития сельских территорий

Делегация Псковской области — руководители районов, муниципальных образований и муниципальных округов, а также главы городских и сельских поселений Псковской области — принимает активное участие в мероприятиях деловой программы первого Всероссийского муниципального форума «Малая Родина - сила России». В кругу единомышленников из других регионов и федеральных кураторов псковичи обсуждают насущные вопросы жизни в городах и селах, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Так, например, участники псковской делегации активно включились в работу дискуссионной площадки «Территориальное планирование развития сельских территорий и агломераций» при партнерстве Министерства сельского хозяйства РФ.

Для региона тема очень перспективная. Государственная программа комплексного развития сельских территорий в Псковской области реализуется с 2020 года. В ней уже задействованы 9 муниципальных образований: Дновский, Островский, Порховский, Псковский, Себежский и Усвятский районы, а также Невельский, Опочецкий, Печорский округа. На этих территориях в общей сложности реализуются 35 проектов. Они касаются внешнего благоустройства населенных пунктов, повышения уровня комфорта жителей территорий и появления новых возможностей для развития образовательных, профессиональных и культурных навыков граждан. Общий объем финансирования мероприятий программы в 2020–2023 годах составил более 2 млрд рублей.

Глава Островского района Дмитрий Быстров на примере своего муниципального образования делился с другими участниками форума достоинствами этой программы, рассказал об опыте исполнения проектов в сфере модернизации ЖКХ, развития культуры на селе. Напомним, в Островском районе благодаря госпрограмме в 2022 году реализован проект «Комплексное развитие сельской агломерации «Островский район». За счет средств федерального бюджета в размере 20,8 млн рублей построены очистные сооружения канализации в муниципальном центре и деревне Гороховое озеро, приобретено 2 автобуса для нужд организаций сфер культуры и образования, закуплена сборно-разборная сцена.

«Программа действительно важная, — отметил глава Островского района Дмитрий Быстров, — и очень ценно, что федеральный центр включил в свою повестку поддержку именно сельских территорий. Этот инструмент дает широкий спектр возможностей, для развития небольших муниципальных образований, это и ЖКХ, городское хозяйство, дороги, культура и т. д. Важно успеть воспользоваться этими инфраструктурными возможностями на благо наших жителей». Он добавил, что участие в форуме позволит получить новый опыт в области развития территорий и муниципального управления.

В работе дискуссионной площадки активное участие принимали и муниципальные специалисты тех районов и округов, которые подключились к реализации программы только в этом году. Например, в Пушкиногорском районе запланировано проведение капитального ремонта в здании детского сада «Сказка», детской школы искусств имени С. С. Гейченко, культурно-досугового центра и учреждения ветеринарии. Кроме того, в проекте — приобретение оборудования и транспорта для районной ветеринарной службы. На запланированные цели выделено около 360 млн рублей.

Глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова отметила, что на форуме ищет опытной поддержки коллег, чтобы предусмотреть сложности в работе с госпрограммой и по другим направлениям развития. Оксана Филиппова обратила внимание, что реализация проектов КРСТ позволит пушкиногорцам посещать современные учреждения: «Безусловно, выполнить такой объем работ за средства муниципального бюджета было бы невозможно. С большой радостью ждем преображения нашей территории, ее развития. А пока знакомимся с лучшими практиками страны, чтобы решать насущные задачи муниципального образования», — отметила Оксана Филиппова.

Кроме того, представители муниципальной власти Псковской области проявили активный интерес к площадкам, где обсуждались и рассматривались такие вопросы, как инициативное бюджетирование, креативные индустрии, развитие сообществ, турима и молодежной политики в муниципалитетах, сохранение традиционных и семейных ценностей, а также знакомились с презентациями Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВПРМСУ). Цикл мероприятий продолжится в течение всего дня.