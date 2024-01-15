Общество

Большинство респондентов ПЛН сидели дома во время сильных январских морозов

Большинство респондентов Псковской Ленты Новостей отсиживались дома на новогодних каникулах, когда в Псковской области установились почти 30-градусные морозы. Это следует из опроса, в котором приняли участие 397 человек.

42,07% участников опроса отметили, что сидели дома, где температура была довольно комфортной. 16,62% были вынуждены вдобавок к центральному отоплению воспользоваться обогревателем и одеться потеплее, а 14,11% проголосовавших живут в частных домах и топили печь или котел, чтобы согреться.

9,57% респондентов отметили, что на новогодних каникулах у них было много дел, отсидеться дома не получилось. 6,55% голосующих из-за морозов на каникулах не вылезали из-под одеяла, 1,51% участников опроса согревались крепкими напитками, 0,25% — носили с собой термос с согревающим питьем.

4,53% проголосовавших во время сильных морозов находились не в Псковской области.

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