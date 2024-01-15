Общество

Кириенко назвал главный измеритель результатов работы госслужащих

Главным измерителем результата работы госслужащего является оценка людей, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в ходе сессии «Сила в людях» форума «Малая родина - сила России».

«На самом деле главным измерителем результатов работы является оценка людей и ничто другое. На мой взгляд, одним из ключевых показателей, который показывает, насколько эффективно работает тот или иной орган государственной или муниципальной власти, является мнение людей», - цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что если помнить, что ты работаешь для людей, которые тебя избрали - «все остальное становится на свои места».