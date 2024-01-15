Общество

В России планируют проиндексировать более 40 видов выплат

Более 40 видов государственных выплат могут проиндексировать на 7,4% с 1 февраля, сообщила пресс-служба Минтруда РФ. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на сайте нормативно-правовых актов.

«Ежегодно с 1 февраля года устанавливается коэффициент индексации выплат, пособий и компенсаций исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год. В 2024 году коэффициент индексации составит 1,074», - говорится в сообщении.

По словам министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, которые приводит пресс-служба, на 7,4% будут проиндексированы более 40 выплат, пособий и компенсаций. Среди них материнский капитал, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, ежемесячная денежная выплата ветеранам, ежемесячная страховая выплата и другие меры социальной поддержки.

Повышение затронет более 20 миллионов россиян, пишет РИА Новости.

«С 1 января страховые пенсии неработающих граждан возросли на 7,5%. Также с 1 января на 7,5% увеличился прожиточный минимум, который используется для оценки нуждаемости при назначении ряда выплат, а также служит для определения размера выплат (так, например, размер единого пособия составляет 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на ребенка). Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2024 года был увеличен на 18,5%», - напомнили в министерстве.