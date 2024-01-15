Общество

Почти 70% российских компаний планируют поддерживать физическое здоровье своих сотрудников в 2024 году

Служба исследований hh.ru провела опрос среди работодателей и выяснила, что в качестве поддержки и развития своих работников будут внедрять компании в 2024 году. Как и год назад лидирующим направлением развития и внедрения в работу компаний работодатели на 2024 год указали программы эмоционального здоровья и психологической поддержки работников – в 74% случаев.

По сравнению с 2021 годом компаний, уделяющих внимание психологическому здоровью своих работников, стало на 38% больше. Между тем пока что анализ рынка труда показывает, что у большинства компаний (64%) нет никаких программ психологической поддержки сотрудников. При этом 69% из них хотели бы мастер-классы по личностному развитию, между тем пока что они есть лишь у 15% компаний.

Еще 68% компаний планируют в 2024 году поддерживать и развивать физическое здоровье своих сотрудников. Отметим, что каждый год данное направление развития и поддержки сотрудников всё больше поддерживается работодателями. Так, например, по сравнению с показателями 2022 года бизнес увеличил долю поддержки физического здоровья на 12%. При этом пока что у каждой третьей компании (29%) до сих пор нет программ заботы о здоровье для сотрудников. Между тем 3 из 4 компаний, прошедших опрос, хотели бы в своей компании внедрить программы ДМС, доступные для работников.

Еще 55% опрошенных компаний займутся карьерным и профессиональным развитием людей. При этом отметим, что в целом направление профессионального развития сотрудников является самым проработанным у российских компаний на данный момент. Так, половина компаний на данный момент предоставляет своим сотрудникам возможность повышения квалификации и наставников (по 50% в каждом случае). Кроме того, профессиональная переподготовка и обучение уже доступны работникам в 41% случаев. Приоритетное приглашение на внутренние вакансии компаний сотрудники получают сейчас у 36% работодателей в целом по стране.

Кроме того, у 53% работодателей в приоритетах улучшения на 2024 год станет рабочая среда и условия труда.