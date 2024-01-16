Общество

Росводресурсы заявили об улучшении условий жизни россиян благодаря нацпроекту «Экология»

План оздоровления рек и озер перевыполнен к концу 2023 года, нацпроект «Экология» за пять лет улучшил условия жизни 16,8 млн россиян. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Федерального агентства водных ресурсов.

«Последовательная комплексная работа на реках, озерах и водохранилищах к концу 2023 года позволила улучшить экологические условия жизни 16,8 млн россиян. Оздоровление водных объектов и забота об их состоянии - неотъемлемая составляющая национальных целей развития. Именно поэтому результативность в процессах обеспечения комфортной и безопасной среды для жизни остается в фокусе внимания главы государства и остается приоритетом работы правительства», - заявил руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов, чьи слова приводятся в сообщении.

Ведомство участвует в федеральных проектах «Сохранение уникальных водных объектов» и «Оздоровление Волги». В 2019-2023 годах на их выполнение Росводресурсы направили 17,8 млрд рублей. Целевые показатели, закрепленные за агентством по обоим направлениям, достигнуты с превышением плана.

«Благодаря федпроекту "Сохранение уникальных водных объектов" гидрографическую сеть страны удалось оздоровить более чем на 417 км. Мероприятия филиалов "Центррегионводхоза" позволили восстановить свыше 21 тыс. га акваторий водоемов. Сегодня мероприятия проекта охватили больше полусотни регионов России. В ряде регионов за счет средств федерального бюджета восстановлено сразу несколько водоемов и рек», - уточнили в агентстве.