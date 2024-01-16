Общество

Более 80% россиян признались, что испытывают стресс без смартфона

Компания по аренде пауэрбенков «Бери Заряд!» провела исследование с целью узнать, сколько времени россияне проводят в телефоне и на сколько времени пользователи готовы отказаться от своих смартфонов. Исследование проводилось среди 3,5 тыс. респондентов от 18 до 65 лет по всей России. Результаты появились 16 января.

Согласно результатам, практически каждый второй респондент (56%) проводит не менее трех-четырех часов ежедневно в телефоне. На втором по популярности месте — пользователи с продолжительностью сеанса в пять-шесть часов — таких респондентов 19% со всей России. Более семи часов в телефоне проводят только 9% россиян, а меньше часа — еще меньше — только 5%. Интересно, что по данным опроса среди респондентов, которые проводят в телефоне от трех до семи часов в сутки, большинство — женщины, пишут «Известия».

На вопрос, на что россияне больше всего тратят свое время в смартфоне, порядка 43% проходивших опрос ответили, что на общение и ведение социальных сетей. Большая доля из этих респондентов — женщины (68%). Порядка 21% опрошенных работают с телефона, а 15% — потребляют видеоконтент: смотрят видео, фильмы или сериалы. Еще 10% — тратят свое время в телефоне на игры, и только 5% читают или слушают аудиокниги в смартфоне. Порядка 6% россиян предпочитают не отслеживать свое время, которое они тратят в телефоне.

На вопрос, готовы ли россияне отказаться от использования телефона, только 3% высказались, что готовы надолго расстаться со своим гаджетом. Подавляющее большинство россиян — 82% — не готовы отказаться от смартфона даже на несколько часов, так как испытывают стресс.