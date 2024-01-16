Общество

Псковские родители продолжат получать пособие по уходу за ребенком при выходе на работу

В Псковской области более 4 тысяч работающих родителей, находясь в законном отпуске по уходу за ребенком до полутора лет, получают ежемесячное страховое пособие. С 1 января 2024 года у них появилась возможность досрочно выйти из отпуска на полный рабочий день, не теряя при этом выплат, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОСФР по Псковской области.

Кроме того, в период такого отпуска они смогут трудоустраиваться и к другим работодателям. Гарантии, связанные с сохранением рабочего места у прежнего страхователя, останутся неизменными. Ранее действующие положения Трудового кодекса гарантировали родителю сохранение пособия только в том случае, если он во время отпуска по уходу за ребенком работает на дому или занят на работе неполный день.

Напоминаем, что размер данной меры поддержки для работающих родителей составляет 40% от среднего заработка застрахованного лица и рассчитывается за два календарных года, предшествующих наступлению отпуска по уходу за ребенком. Оформить такой отпуск вправе не только мама, но и папа, а также другие родственники малыша, фактически осуществляющие уход за ним.

Выплата оформляется одновременно с отпуском по уходу за ребенком по месту работы на основании заявления застрахованного лица. Сведения об этом работодатель направляет в Социальный фонд.

ОСФР по Псковской области назначает пособие и производит первую выплату в течение десяти рабочих дней после получения необходимых сведений от страхователя. В дальнейшем отделение перечисляет пособие в единый расчетный день — 8-го числа месяца, следующего за месяцем, за который выплачивается ежемесячное пособие.