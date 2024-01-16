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Мемориальную доску Герою России Ивану Ахтырскому установили в Пскове

Открытие мемориальной доски Герою Российской Федерации, дважды кавалеру ордена Мужества, гвардии младшему сержанту Ивану Ахтырскому состоялось в Пскове 15 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации города Пскова

На церемонии присутствовали родные и близкие, сослуживцы Героя, официальные лица, заместитель главы администрации города Пскова Алексей Несмашный. Памятную табличку установили на здании дома № 73 по Рижскому проспекту, где он проживал.

«Иван Геннадьевич Ахтырский родился 1 марта 1988 года в деревне Дорофеево Западнодвинского района Тверской области. После окончания Дубровской основной общеобразовательной школы он с 2003 по 2006 годы учился в Западнодвинском технологическом колледже им. И. А. Ковалёва, где получил профессию техника-механика. Затем был призван в армию, служил в Северо-Кавказском военном округе, в городе Владикавказе. Получив звание младшего сержанта, стал командиром автомобильного отделения, пользовался авторитетом и уважением среди друзей и сослуживцев. Когда в августе 2008 году Грузия совершила нападение на Южную Осетию, он участвовал в боевых действиях по отражению вооруженной агрессии противника. За проявленное мужество Иван Ахтырский получил высокую награду – орден Святого Георгия II степени», - рассказали в администрации.

С 2012 года он служил по контракту в составе 76-й Псковской десантно-штурмовой дивизии, с первых дней участвовал в специальной военной операции на Украине.

В июле 2022 года Иван Ахтырский выполнял задачи по сопровождению группировки российских войск. Продвигаясь по маршруту движения, он обнаружил группу украинцев, вооружённых миномётами и стрелковым оружием. Оценив сложную обстановку, командир группы сопровождения принял решение колонну не останавливать, а, увеличив скорость, выйти из зоны досягаемости огня. При этом машины охранения, перестроившись во фланг колонны, открыли огонь по боевикам, прикрывая колонну. Иван Ахтырский одним из первых вступил в бой, открыв огонь из пулемёта. Благодаря тому, что противник, лишившись возможности атаковать российскую технику, вынужден был укрываться от пулемётного огня младшего сержанта Ахтырского, колонне удалось выбраться из-под огня и продолжить движение. Украинцы предприняли попытку преследования колонны, однако Иван Ахтырский, замыкая колонну, продолжил вести огонь по движущимся за ними боевикам. Действия младшего сержанта позволили колонне продолжить движение, в заданный район она прибыла без потерь, продолжили в администрации.

При жизни был также награждён двумя орденами Мужества, медалью «За отвагу», геройски и самоотверженно он действовал и в своём последнем бою.

Указом президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, Ивану Ахтырскому посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации. 25 января 2023 года он с воинскими почестями был похоронен на кладбище в Выбутах.