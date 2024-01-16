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Общество

О положительном влиянии несильного стресса на иммунитет рассказал ученый 

16.01.2024 18:30|ПсковКомментариев: 0

Несильный и кратковременный стресс вызывает стимуляцию иммунных показателей, об этом рассказала профессор кафедры физиологии Новосибирского государственного университета, главный научный сотрудник НИИ нейронаук и медицины Галина Идова.

«Стресс, не очень сильный и кратковременный, вызывает стимуляцию иммунных показателей. Хронический стресс, наоборот, снижает их. Все виды стресса негативно влияют на функцию тимуса, а это центральный орган иммунитета, в котором образуются практически все Т-клетки. Иммунная система, естественно, страдает от этого», – цитируют Галину Идову «Известия».

Отношение к стрессу людей, как и животных, тоже очень влияет на стресс-реакцию организма. При агрессивном поведении стресс вызывает у мышей снижение иммунного ответа, при депрессивном — повышение, а при субмиссивном (подчиненное) эффект стресса на иммунный ответ не проявляется.

Но интересно, что оптимисты чувствуют стресс острее, что также сказывается на иммунитете.

«Известно, что позитивно настроенные люди, которые полагали, что все будет хорошо, стресс воспринимают как нечто ужасное. Поэтому он сильно снижает их иммунитет. На пессимистов стресс так не действует: они, как думали, что все будет плохо, так действительно и получилось», – отметила специалист.

Теги: #стресс #влияние на организм
Источник: Псковская Лента Новостей
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