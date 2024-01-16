Общество

Запрет выхода на лед снимут в Опочецком районе с 18 января

Запрет выхода на лед водоемов снимут в Опочецком районе с 18 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации муниципального округа.

Запрет выхода снимается в связи с установлением устойчивого ледового покрытия на озерах.

«Это отличная новость для всех любителей зимних развлечений, которые теперь могут безопасно наслаждаться зимними активностями на льду. Однако, напоминаем вам, что выезд автотранспорта на лед водоемов и выход на лед рек по-прежнему запрещен из соображений безопасности. Мы призываем вас соблюдать все необходимые меры предосторожности», - добавили в администрации.