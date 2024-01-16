Общество

Старинные монеты и книги передали псковские таможенники в Минкульт

Девять старинных монет и пять редких книг передали псковские таможенники на хранение и дальнейшее распоряжение управлению Министерства культуры России по Северо-Западному федеральному округу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

Фото здесь и далее: Псковская таможня

Весной прошлого года через пункты пропуска «Убылинка» и «Лудонка» на российско-латвийской границе граждане пытались незаконно вывезти в страны Европы раритетные книги и старинные монеты. Вывозимые книги и монеты они не декларировали и разрешительных документов на их вывоз при себе не имели. Четыре гражданина признаны виновными в совершении правонарушений по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию).

«Товары, имеющие признаки культурных ценностей, могут быть вывезены за рубеж только по разрешению Министерства культуры. Печатные издания и монеты были направлены на исследования. Эксперты подтвердили культурную ценность направленных на изучение предметов. Большая энциклопедия под редакцией С. Н. Южакова, изданная в 1909 году, и четыре редких издания на английском языке, а также представляющие интерес для коллекционеров и историков девять монет, среди которых серебряные флорин Австро-Венгерской империи и два рубля Российской империи, медные российские монеты номиналом по 1,2,3,5 копеек XIX века и две - номиналом по копейке начала XX века по решению суда обращены в собственность государства и переданы на хранение управлению Министерства культуры России по Северо-Западному федеральному округу. В дальнейшем, возможно, мы их увидим и в музеях Псковской области», – пояснил заместитель начальника таможни Андрей Горяченок.