Общество

Центробанк предупредил о вербовке мошенниками студентов в качестве дропперов

Злоумышленники для совершения мошеннических операций часто вербуют студентов в качестве дропперов (подставные лица, чьи банковские карты используются для вывода и обналичивания украденных денег - ред.), ложно обещая им легальный заработок. Об этом сообщил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамута в ходе выступления на международной выставке-форуме «Россия».

«Я бы хотел обратить внимание, что, к сожалению, дропперов "нанимают" часто из числа студентов. Почему? Потому что легкий заработок, быстрые деньги. Часто студенты даже не понимают, что происходит - верят, что им говорят, что это возможность легально заработать, помогая какому-то бизнесу. Будьте осторожнее, расскажите об этом своим коллегам и друзьям, это не просто этическая проблема, это преступление, ведущее за собой уголовную ответственность», - сказал он.

Мамута напомнил, что летом 2024 года вступает в силу закон, связанный с базой дропперских счетов. В случае если банк переведет деньги на дропперский счет, он будет обязан их вернуть. По словам руководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финуслуг, база будет публичной и постоянно обновляться, пишет ТАСС.

В июле 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, совершенствующий механизм противодействия хищению денежных средств («антифрод») со счетов в банках. Согласно документу, банки будут обязаны проверять поступление денежных средств на признаки мошенничества и возвращать клиентам похищенные средства, если операции совершены без их согласия. Также банки смогут замораживать операции на два дня в случае подозрения на мошенничество или вовсе отключать дистанционное обслуживание.