Общество

Воинские захоронения в Великих Луках расчищают от наледи ко Дню освобождения города

Воинские захоронения и памятные места в Великих Луках расчищают от снега и наледи в преддверии празднования 81-й годовщины освобождения города. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Великих Лук

«В преддверии Дня освобождения города Великие Луки, который ежегодно отмечается 17 января, в разных микрорайонах города проходят мероприятия по очистке от снега и наледи территорий воинских захоронений и памятных мест, а также приведению их в надлежащее состояние», - рассказали в администрации.

Работы выполняют муниципальные предприятия «Спецавтохозяцство» и «Дорожно-строительное управление».

Напомним, город был освобождён в ходе Великолукской наступательной операции, которая длилась с 25 ноября 1942 года до конца января 1943-го.