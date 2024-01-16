Общество

Скончался экс-первый секретарь ЦК Компартии Эстонии Вайно Вяльяс

В Эстонии скончался бывший советский дипломат, бывший первый секретарь ЦК Компартии республики Вайно Вяльяс (Vaino Valjas), сообщил во вторник портал телерадиовещания ERR.

Фото: группа посольства России в Эстонии / «ВКонтакте»

Вяльяс родился 28 марта 1931 года на острове Хийумаа. После окончания средней школы учился на историческом факультете Тартуского государственного университета.

С 1980 по 1988 год находился на дипломатической работе: был послом СССР в Венесуэле, Тринидаде и Тобаго и Никарагуа. С 1988 по 1990 год возглавлял Компартию Эстонии, пишет «Интерфакс».

Соболезнования в связи со смертью Вяльяса выразил президент Эстонии Алар Карис.