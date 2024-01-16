Общество

Областной суд оставил решение первой инстанции по делу Шлосберга* о статусе иноагента без изменения

Псковский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу заместителя руководителя регионального отделения партии «Яблоко» Льва Шлосберга* о статусе иноагента. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов региона.

Псковский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу на решение Псковского городского суда Псковской области от 8 сентября прошлого года.

Тогда Льву Шлосбергу* отказали в удовлетворении его административного искового заявления к Министерству юстиции Российской Федерации о признании незаконным распоряжения от 16 июня 2023 о включении сведений о нем в реестр иностранных агентов и обязании исключить из реестра.

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Псковский областной суд оставил решение суда первой инстанции без изменения.

Кроме того, в делопроизводстве Псковского городского суда в отношении Льва Шлосберга* рассматривается дело об административном правонарушении по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ. Согласно статье обвинения, политик разместил в публичном доступе материалы, не указав, что они произведены иностранным агентом либо касаются деятельности иностранного агента.

Ему грозит наказание в виде административного штрафа в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой.

Напомним, Министерство юстиции РФ признало иностранным агентом Льва Шлосберга* 16 июня.

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*16 июня 2023 года в соответствии с распоряжением Минюста России включен в реестр иностранных агентов