Общество

Путин сообщил о продлении конкурса лучших проектов городской среды 2030 года

Конкурс по определению лучших проектов в области городской среды будет проводиться вплоть до 2030 года, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения премии «Служение».

«Многое сделано, многое предстоит сделать. Но многие хорошие, полезные начинания были разработаны благодаря всероссийскому конкурсу лучших проектов создания комфортной городской среды. И могу сказать, что уже принято решение о его продлении до 2030 года», - сказал глава государства.

Конкурс включен в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», пишет ТАСС.